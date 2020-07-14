Пик клещевой активности в Томской области пройден

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Пик клещевой активности в Томской области пройден - количество обратившихся в томские пункты серопрофилактики за неделю снизилось почти вдвое. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в кабинеты серопрофилактики Томска с жалобами на укусы клещей обратились 185 человек против 350 обратившихся неделей ранее.

«Пункты серопрофилактики в поликлиниках №3 и №4, которые были открыты на пике сезона в связи с ростом пострадавших от укусов клещей, завершили свою работу», - рассказала «Томскому Обзору» руководитель направления по оказанию медицинской помощи населению при укусе клеща Марина Мусина. - «При этом в Томске продолжают работать два круглосуточных пункта — в межвузовской поликлинике на Киевской, 74 и в детской больнице №1 на Московском тракте, 4».

В районах Томской области пункты серопрофилактики по-прежнему работают на базе приемных покоев районных больниц.

Напомним, клещевой сезон в этом году проходит очень активно. С начала эпидсезона 2020 года в медицинские организации региона обратилось более 24 тысяч человек, пострадавших от клещей. В 2019 году к концу июля количество обращений по поводу присасывания клещей в регионе составляло 19 тысяч человек. А в 2018 году 17 тысяч обращений в пункты серопрофилактики было зарегистрировано только к октябрю.

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