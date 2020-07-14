Томские школьники могут записаться на бесплатный курс «Блогинг для подростков»

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2020 // Фото: freepik.com

В Томске с 27 июля по 8 августа пройдет «Научная смена» для школьников 12–15 лет - о «Блогинге для подростков» ее участникам расскажут в дистанционном формате.

Участники программы будут развивать ключевые компетенции профессионала будущего – креативность, критическое мышление, кооперацию и коммуникацию – через развитие и продвижение своего блога. Занятия будут проводиться в форме вебинаров и онлайн-занятий с постоянной обратной связью, сообщают организаторы. Ведущая курса - Елена Кядикова, социальный психолог, федеральный тренер Агентства стратегических инициатив, практикующий психолог и блогер.

По мнению декана факультета журналистики ТГУ Ильи Мясникова, блогер сегодня – это совершенно новая профессия, которая позволяет реализовать творческий импульс, не становясь при этом журналистом. «Детско-подростковые медиа – это способ оставить свой след и передать послание другим людям. Дети и подростки делали это во все времена, как только учились читать, писать и рисовать. Новизна блогерства в том, что этим можно заняться профессионально, но при этом не становясь профессиональным журналистом. Творческий импульс, который толкает людей в журналистику, он немного другой, чем у блогера. Современные блогеры – наученные, обладают технологиями и могут делать сложные вещи, которые не под силу обычным людям. Это совершенно новая профессия. Это не реклама, не PR, не журналистика. Тем не менее, мы будем все время учиться друг у друга. И человеческий капитал будет постоянно перетекать из одной сферы в другую. Но в целом блогер – это новый мир, и этот новый мир я могу только приветствовать», - отметил Илья Мясников.

Ключевые компетенции будущего у школьников будут формировать через сферу активного внимания и интереса — личный блог в социальных сетях.

Креативность - через создание визуального оформления профиля, дизайна постов и видео, формирование навыков фотографирования и редактирования.

Критическое мышление - через инструменты анализа эффективности контента и продвижения блога.

Эффективность кооперации - через взаимодействие с аудиторией, интерактив с читателями и сотрудничество с другими блогерами.

Основы успешной коммуникации планируется постичь через самопрезентацию и ораторское искусство.

В программе курса также предусмотрены вебинары от успешных блогеров по направлениям: «Искусство», «Популярная наука», а также лекция «Безопасность в онлайн-пространстве» для участников и их родителей. После практических занятий и вебинаров, участники получат материалы для выполнения практической работы — подготовки публикаций в социальных сетях.

Участие в «Научных сменах» бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.

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