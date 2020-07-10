За начало июля в Томской области зарегистрировано 457 обращений пострадавших от клещей

10 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

За начало июля - со 2 по 8 - в Томской области зарегистрировано 457 обращений пострадавших от клещей, из них 71 ребенок. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Томской области.

Большая часть обращений приходится на город Томск - 318, в том числе 49 детей. Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 24 139 человек, пострадавших от клещей, в том числе 4 995 детей.

В 2019 году, по данным Томской районной больницы, к концу июля количество обращений по поводу присасывания клещей в регионе составляло 19 тыс. человек. В 2018 году в сентябре было зафиксировано 17 864 обращений в пункты серопрофилактики. За такой же период 2017 года - 23 449 обращений.

На данный момент у 52 пострадавших от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так, у 17 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 4 детей. Также зарегистрировано 35 больных (в том числе 15 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

Прививочная кампания против клещевого энцефалита продолжается: за последнюю неделю в Томской области было привито 680 человек, в том числе 167 детей. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 38790 человек, из них 8685 детей.

Пострадавшие от клещей могут обратиться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в г. Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), ОГАУЗ «Поликлиника №3» (отделение №2, ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (отделение №3, ул. Интернационалистов, 2-а, тел. 62-51-60), жителям области - в приёмные покои районных больниц.

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