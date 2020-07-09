На перекрестке с отключенными светофорами в Томске пострадало 4 автомобиля

9 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: УМВД России по Томской области

Сегодня утром на пересечении улицы Енисейская и проспекта Комсомольский около 11 часов 07 минут произошло столкновение четырех транспортных средств: Hyundai Genesis, Volkswagen Tiguan, Toyota Corolla и Mitsubishi Pajero. Как сообщает УМВД России по Томской области, в момент ДТП светофоры на перекрестке не работали в связи с плановым отключением электроэнергии.

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi Pajero для осмотра доставлена в медицинское учреждение.

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