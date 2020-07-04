Пожар в Зоркальцево удалось локализовать, деревянная церковь погибла

4 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар в Зоркальцево удалось локализовать через час с небольшим после сообщения в пожарно-спасательную службу МЧС России. Площадь пожара составила 250 кв.м., сейчас идёт проливка здания.

«Из-за теплового потока и разлетающихся искр существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, но пожарные и местное населения не допустили этого.

Напомним, сегодня в селе Зоркальцево Томского района загорелся бревенчатый храм. Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14.34. На месте работали более 10 единиц техники и более 30 человек, пожар удалось локализовать в 15.39.

Однопрестольная деревянная церковь в 15 км от Томска в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года епископом Томским и Семипалатинским Платоном. На сайте прихода указано, что это «единственное в Томской области деревянное здание церкви такого возраста, пригодное к восстановлению для церковной службы. Внутренняя площадь около 150 кв.м.».

В конце 19 века церковь была построена на средства купца 1-ой гильдии Семена Степановича Валгусова. Также при Зоркальцевской церкви в 1876 году он выстроил деревянные дома для священнослужителей, в 1890 г – церковно-приходскую школу и завещал средства на ее содержание. Со временем церковь была реконструирована, к ней были пристроены трапезная часть и колокольня на семь колоколов. При храме действовала библиотека.

В советское время храм был закрыт, помещения использовались под склад и клуб. К 1998 году здание было полуразрушено. После передачи РПЦ, храм начали восстанавливать силами энтузиастов - Михаила Дмитриева и его сыновей. Во дворе выстроил небольшую деревянную часовню - в ней до сих пор совершаются службы. В 2003 году был назначен настоятель прихода иерей Максим Миронов, он продолжил восстановление храма. В 2007 году были установлены купола и первые три колокола, потом восстановили оставшиеся 4. Также была восстановлена библиотека церковной литературы, с 2005 года при церкви действует детская воскресная школа.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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