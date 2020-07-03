В пожаре на стадионе «Золотая орда» погибли конь, жеребенок и пони

3 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Google Maps

Вечером 2 июля в пожаре на малом конном стадионе «Золотая орда» на Шегарском тракте, 10 погибли конь, жеребенок и пони.

Сообщение о возгорании поступило в 21:55, огнем было охвачено одноэтажное дощатое строение стадиона. На момент прибытия первого подразделения горело внутри строения, обща площадь пожара составила 150 метров. Пожарные спасли двух коней и локализовали возгорание к 22.17.

В 22.47 пожар был ликвидирован, причина возгорания устанавливается. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 25 человек.

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