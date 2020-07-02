Президент Путин поддержал предложение присвоить Томску почетное звание «Город трудовой доблести»

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2020 // Фото: Кремлин.Ру

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить Томску и еще 19 городам почетное звание «Город трудовой доблести» и скоро подпишет соответствующие документы. Как сообщает официальный сайт президента Кремлин.Ру, он объявил об этом на заседании Российского оргкомитета «Победа».

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложений наших коллег присвоить почётные звания «Город трудовой доблести» сразу 20-ти городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям Федерального закона. [...] Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений», - отметил он.

Кроме Томска, звание получат Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Федеральный закон о присвоении городам РФ этого почетного звания был принят весной 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Согласно документу, звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания, а также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

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