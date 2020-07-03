«Газпромнефть-Восток» – первый в периметре «Газпром нефти» стал участником Национального проекта

3 июля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» стал первым участником Национальной программы «Повышение эффективности интегрированных процессов «Заказчик-Подрядчик» в периметре «Газпром нефти».

Мероприятия реализованы в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Главная его цель – внедрение лучших практик ведущих российских и мировых корпораций для повышения эффективности бизнеса. Для реализации проекта на федеральном уровне в 2018 году была создана специальная организация – АНО «Федеральный центр компетенций» (ФЦК), а на региональных уровнях – ее подразделения «Региональные центры компетенций» (РЦК).

Первыми подрядными организациями в реализации Национального проекта стали партнеры «Газпромнефть-Востока» – ООО «Сибстройнефтегаз» и ООО «Сибпромстрой». Пилотными были определены проекты по направлению капитального строительства в части инженерной подготовки объектов – «Отсыпка кустового основания» и «Строительство автодороги до куста» на Урманском и Шингинском месторождениях общества. Общая цель проектов – сокращение сроков строительства на 10% от планового за счет повышения производительности имеющихся ресурсов, а именно техники и людей.

В основе инструментов, с помощью которых можно решить поставленную задачу – практики бережливого производства*. Поэтому стартовым этапом работы стало обучение менеджмента и инженерного состава персонала основам бережливого производства на базе Томского политехнического университета с участием внутренних тренеров из Проектного офиса по развитию системы непрерывного улучшения «Газпромнефть-Востока». Кроме того, во втором полугодии 2019 года команда топ-менеджмента «Сибстройнефтегаза» прошла обучение по специализированной программе «Лидеры производительности» в Москве. В результате, методология и инструменты бережливого производства, успешно внедряемые в «Востоке» на протяжении нескольких лет, нашли применение в общих с подрядчиками процессах.

Интенсивная фаза строительства объектов, и, соответственно, реализации проектов, началась в декабре с открытием зимника и мобилизации техники и людей. В результате анализа процессов были выявлены потери на уровне 25% от общего времени работы в смену.

По части из них мероприятия были разработаны на строительной площадке. Были запущены проекты, которые повлияют на повышение эффективности строительства объектов в последующем.

По плану продолжительность основных работ по отсыпке кустового основания – немногим более 30 дней – за это время необходимо успеть завезти буровую на куст и начать бурение. Оперативная разработка стандартных операционных процедур (СОП)** для устранения проблем, связанных с поддержанием состояния зимника, позволила увеличить среднюю крейсерскую скорость самосвалов с 26 км/ч до 33 км/ч. Это, а также строительство карманов для разъездов, дало возможность увеличить количество рейсов от карьера до площадки в одну смену с 8 до 10 без снижения качества и без нарушения требований производственной безопасности. В целом внедренные улучшения по проекту «Сибстройнефтегаза» позволили сделать на 1020 рейсов больше первоначально запланированных за период, что значительно ускорило процесс отсыпки первой фазы основания куста. Как итог буровая заехала на куст на 11 дней раньше планового срока.

В проекте «Сибпромстроя» картирование*** и производственный анализ показали, что «полезное время работы» самосвалов – когда они непосредственно возят грунт – составляет лишь 49% от общего по смене. При этом, 13% времени самосвалы простаивали по причине ремонтов, большая часть из которых – внеплановые. Мероприятия, направленные на снижение простоев, – картирование, стандартизация операционных процедур, формирование стендов визуального управления**** и организация рабочих мест по системе 5С***** – стали одним из основных векторов усилий по повышению полезного времени на отсыпку автодороги.

По итогам реализации пилотных проектов удалось достигнуть целевых значений по нормам выработки в смену и повышения производительности на 16% и 20% – сроки строительства сократились на 11 и 17 дней соответственно на объектах «Сибстройнефтегаза» и «Сибпромстроя».

Михаил Моисеенко, руководитель проектного офиса по развитию системы непрерывных улучшений:

– Полученные результаты открывают для нас новые возможности, которые мы будем транслировать в ключевые подрядные организации, вовлекать их в процесс бережливых преобразований, и, конечно же, применять полученный опыт внутри нашего предприятия.

Иван Терехов, главный инженер ООО «Сибстройнефтегаз»:

– Когда с тобой такой партнер как «Газпром нефть» – никакие вызовы не страшны. Мы понимали всю ответственность, поэтому с головой окунулись в процесс непрерывных улучшений. Оптимизация процессов на пилотах показала свою результативность, и сейчас мы понимаем, что это только начало. Впереди – постоянное совершенствование организации и наших совместных с «Востоком» процессов.

Справка:

*Бережливое производство – концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для клиента путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

**Стандартная операционная процедура (СОП) - инструмент бережливого производства, с помощью которого описывается наиболее эффективное и безопасное пошаговое выполнение операций. Описывает оптимальный ход выполнения работ, содержит информацию о последовательности и времени выполнения операции для достижения требуемого уровня качества процесса, его результативности и эффективности.

***Картирование потока создания ценности – метод, направленный на создание визуального образа информационных и материальных потоков, необходимых для выполнения заказа потребителя;

****Стенд визуального управления (ВУ) – инструмент Бережливого производства, направленный на предоставления информации о текущем уровне достижения целей, позволяющий выстроить планирование задач, выявить отклонения в работе и организовать эффективные коммуникации.

*****5С: метод рациональной организации рабочего пространства, который позволяет повысить эффективность и управляемость производства, повысить безопасность труда (Сортировка, Создание и Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование и Самодисциплина).

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