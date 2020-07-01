В Томской области зарегистрировали 53 новых заболевших коронавирусом

1 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня в Томской области зарегистрированы 53 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе выздоровели 55 человек, сообщает пресс-служба администрации Томской области. На протяжении уже пяти дней регистрация новых случаев COVID-19 в регионе составляет менее 60 в сутки.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9, показатели наличия свободного коечного фонда - 52,6%, охват тестированием - 248,6 на 100 тыс. населения. Это соответствует нормативам первого этапа, по которым допустим поэтапный выход региона из режима самоизоляции.

Напомним, неделю назад губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действие режима повышенной готовности до 10 июля. Режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса в Томской области был введен в конце марта. За весь период в Томской области установлено 2307 случаев заболевания COVID-19, 1134 человека выздоровели. В обсерваторах под Томском продолжают находиться 30 человек. Официальное количество умерших от коронавируса не менялось в регионе с конца мая и составляет 14 человек.

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