Услуги «Ростелекома» станут доступны жителям томского микрорайона «Северный парк»

30 июня 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптической линии связи в микрорайон «Северный парк». Осенью жители смогут пользоваться интернетом компании на скорости до 300 Мбит/сек и интерактивным телевидением Wink. Для владельцев квартир в новостройках будет доступна услуга «Ростелеком Ключ», которая включает в себя такие продукты как «Умный шлагбаум», «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение».

«Мы получаем обращения от наших абонентов, которые переезжают в “Северный парк”, с просьбами подключить на новом месте проживания интернет и видеосервис Wink. Приятно, что наши услуги нравятся людям, они к ним привыкли и не хотят менять образ жизни, — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — На данный момент готов к сдаче дом по адресу улица Марины Цветаевой, 15, в котором мы установили “Умные домофоны”, и скоро там появится наше оптоволокно. Строительство сети в микрорайоне планируется завершить в сентябре».

«Умный домофон» — система доступа в подъезды, которая предоставляет целый спектр услуг абоненту. Управлять сервисом можно при помощи приложения на смартфоне. Так, владельцы квартир могут открывать общую уличную дверь, принимать видеовызовы и создавать временные коды доступа для гостей. Видеокамера на вызывной панели позволяет жильцу просматривать фото вошедших по ключу или гостевому коду в личном кабинете.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения, его пользователям доступны до 293 ТВ-каналов и 20 000 фильмов и сериалов. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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