За сутки в Томской области зафиксировали 58 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в в Томской области зарегистрированы 58 новых случае заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 37 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 18 вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у остальных симптомов нет. В обсерваторах под Томском на 14-дневной самоизоляции находятся 27 человек.

Всего в регионе за весь период установлено 2089 случаев заболевания COVID-19.

В сообщении также отмечается, что индекс распространения инфекции вырос до 0,98.

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