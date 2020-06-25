В Томске демонтируют лестницу на бульваре Кирова

25 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 25 июня, стартовало благоустройство бульвара Кирова в Томске. Работы начались с демонтажа лестницы для последующего ремонта на перекрестке пр. Кирова с пр. Ленина.

Как следует из проекта, размещенного на сайте администрации города, планируется заменить гранитные ступени и бордюрный камень. Также у лестницы появится пандус для маломобильных граждан.

Из-за работ периодически будет перекрыто движение по пр. Кирова. Работы планируется завершить к 31 августа.

Фото: Владимир Дударев, Игорь Фаткулин

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