Стоимость строительства трассы Томск-Тайга выросла почти вдвое

25 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Стоимость строительства межрегиональной трассы Томск-Тайга оценивается в 12 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева.

«В целом протяженность (автодороги) — порядка 68 км, и цена — порядка 12 млрд рублей. На территории Кузбасса, если в деньгах, всего 3,6 млрд рублей, поэтому многое будет зависеть и от Томской области», — сказал Ивлев на заседании Законодательного собрания Кузбасса.

Ранее стоимость строительства автодороги Томск-Тайга оценивалась в 7 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе первого замгубернатора Кемеровской области Вячеслава Телегина, цена являлась ориентировочной, поскольку на тот момент не был разработан проект строительства трассы. Таким образом, стоимость строительства автодороги выросла в 1,7 раза.

Ивлев добавил, что власти рассматривают несколько вариантов строительства автодороги: либо заключение концессионного соглашения, либо включение проекта в федеральную программу.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк (MOEX: GZPR), Томская и Кемеровская области в июне 2017 года подписали соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионером по проекту намеревался выступить Газпромбанк, который собирался вложить в строительство 4 из 7 млрд рублей. Остальные средства вложат регионы пропорционально длине их участков дороги. Стороны обсуждали доступность дороги, в частности, рассматривался вариант платного проезда.

Предполагалось, что концессионное соглашение будет заключено сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Проектированием занимается ООО «Росинсталпроект» (входит в ГК «Новосибирскавтодор»).

Автодорога Томск — Тайга позволит связать Томскую и Кемеровскую области через узловую ж/д станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, однако путь по федеральной трассе «Сибирь» занимает 205 км. Томские власти ранее заявляли, что заинтересованы в строительстве автодороги через узловую станцию Тайга на Транссибе, которая могла бы быть короче основного маршрута на 40 км. В настоящее время имеется 90-километровая автодорога между Кемерово и Тайгой, а также 40-километровая дорога от Томска в сторону Тайги до села Басандайка. Между Басандайкой и Тайгой есть только участок железной дороги протяженностью 35 км.

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