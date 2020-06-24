За сутки в Томской области зарегистрировано 63 новых случая коронавируса
24 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 человек выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.
У 30 вновь заболевших болезнь протекает бессимптомно, у 21-го признаки ОРВИ, у 12-ти - пневмония.
С учетом последних данных, с начала пандемии в Томской области зафиксировано 1909 случаев заболевания COVID-19. Выздоровлели 848 человек.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,83.
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