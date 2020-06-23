Музей «Профессорская квартира» рассказал о ночной жизни Томска в 1920-х годах

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: instagram.com/touch_the_history

Работники музея «Профессорская квартира» в своем аккаунте в Instagram поделились информацией о развлечениях томской молодежи в 1920-е годы. Любовь к джазу и фокстроту положила начало неформальному клубу Le Chat Noir — «Черный кот», который стал самым нашумевшим молодежным сообществом Томска.

Согласно источникам в «штаб-квартире» клуба на Бульварной (ныне пр. Кирова) студенты устраивали танцевальные вечера, а иногда читали доклады, высмеивая актуальные для тех лет темы. То, что времяпрепровождения студентов отличалось от большинства не могло остаться незамеченным.

Участников сообщества прозвали «классовыми врагами» в честь трактовки их действий как классовой борьбы, а также обвинили в упадочничестве и пропаганде «мелкобуржуазной идеологии», но на самом деле участниками клуба являлись самые обычные студенты. Один из них — это студент инженерно-строительного факультета технологического института — Борис Валентинович Удонов. Он был членом ячейки ВКП (б) вуза. Один из немногочисленных членов клуба, кому удалось сохранить свое место в институте. По окончании он стал известным архитектором, возглавил Новосибирский Союз архитекторов и участвовал в строительстве школ.

Общественный суд, проведенный в актовом зале ТГУ, поставил крест на деятельности «черных котов». На рубеже 20-30-х годов отношение к такому роду деятельности было относительно мягким, поэтому участников начали исключать из вуза, некоторых отправляли на производственную практику в целях «перевоспитания». По мнению автора в годы Большого террора (1936–1938 гг) члены клуба могли понести более тяжелое наказание и отправиться далеко не на общественный суд, согласно примерам закрытых сообществ в Москве и Ленинграде. «Могли бы „пришить“ членство в контрреволюционной организации или шпионаж. Для молодых студентов это стало бы клеймом надолго», — рассказывает Иван Атапин — магистрант кафедры истории русского искусства СпбГУ и по совместительству волонтер музея «Профессорская квартира».

Иван занимался поиском материалов по данной теме и рассказал, что при сборе информации удалось найти лишь статью Д.Е. Шандалы, оцифрованную коллекцию газеты «Красное знамя», а также краткое упоминание в книге Г. Телегиной «Прожитое и пережитое». Также Иван отметил, что свидетельств со стороны самих участников клуба уже не осталось.

Работники музея «Профессорская квартира» будут рады любой информации и материалам, связанными с этим или другими неизвестными клубами Томска.

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