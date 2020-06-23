Фонд «Общественное мнение»: почти половина россиян хранит реликвии времен Великой Отечественной войны

23 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Астафьева, Академия Фотографии

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса на тему того, как в российских семьях хранят память о войне и Победе.

По данным опроса, у 89% россиян члены семьи или родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

«34% участников опроса говорят, что знают, где, на каких фронтах воевали их родственники (не все они, правда, смогли ответить на соответствующий уточняющий вопрос). Пытались найти сведения об истории своей семьи во время Великой Отечественной войны 29% участников опроса (среди людей с высшим образованием – 38%). Как правило, люди обращались в архивы - «смотрела в интернете, в "Книге памяти"», «писали в Министерство обороны, в архив, письма» - или «узнавали у бабушек и дедушек», у родителей», - говорится в сообщении на сайте фонда.

48% опрошенных из числа тех, чьи родственники участвовали в Великой Отечественной войне, указали, что в их семье хранятся реликвии этого исторического периода, среди лиц с высшим образованием эта доля достигает 59%. По результатам опроса, в 33% случаях это фотографии, в 30% награды, в 12% письма, в 7% памятные вещи, в 6% — что-то другое.

В Томске фотографии, письма и другие сохранившиеся на память о фронтовиках и тружениках тыла предметы, стали героями проекта «Памятные вещи», который организовали Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб при участии партнера АО «Транснефть-Центральная Сибирь» и поддержке университетов - ТГУ и ТПУ.

Профессиональные фотографы, иллюстраторы и дизайнеры показали в натюрмортах свои воспоминания и ассоциации о годах войны. Выставка по итогам проекта открывается перед фасадом Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75). Все работы участников можно также увидеть в Инстаграме и на сайте проекта.

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