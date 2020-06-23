Выставка проекта «Памятные вещи» открывается в Томске в среду

23 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске 24 июня на территории Томского областного краеведческого музея открывается выставка проекта «Памятные вещи», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В проекте приняли участие профессиональные фотографы, иллюстраторы и дизайнеры из Томска, Новосибирска и Москвы. Они показали свои воспоминания и ассоциации о годах войны через предметы, связанные с историей как отдельной семьи, так и всей страны. Каждая работа дополнена небольшим рассказом, раскрывающим подробности выбранного автором сюжета.

На невесомой акварельной иллюстрации Катерины Становенко - трофейная ложка, спасшая ее дедушку на фронте от пули. Работа художницы Лукии Муриной рассказывает историю ее прадеда Григория Осинцева, участника финской кампании и Великой Отечественной. Другой автор, Николай Исаев, построил свою работу на рисунках писем прадеда, погибшего в 1943-м под Ленинградом.

В истории фотографа Татьяны Прониной рассказывается о том, как ее дедушка, служивший на флоте, побывал уже после окончания Великой Отечественной войны на параде королевского флота на Спидхейдском рейде Портсмутской военно-морской базы по случаю коронации Ее Королевского Величества Елизаветы II. А дедушка фотографа Светланы Поповой из Новосибирска в 1945-м попал в Порт-Артур. Фото со свадьбы молодой японской пары, на которой побывал Иван Рябуха, и пудреница «с журавлями» - подарок от молодожёнов - с тех пор хранятся в семье.

На акварели специалиста по экспозиционной деятельности Томского краеведческого музея им. М.Б.Шатилова Алены Шафер - жизнь в тылу. Томску в годы войны посвящена и масштабная реконструкция Сергея Баканова: в нее вошли более 50 аутентичных предметов, каждый со своей историей. Три работы подготовлены студентками ИИК ТГУ - две из них, Александры Шишовой и Арины Пономаревой в формате тематических флетлеев, работа Анастасии Парипко решена в виде плаката. Дизайнер и арт-директор дизайн-студии «Дизайн-оркестр» Паша Богданов также рассказывает историю своего дедушки, служившем после войны в Кенигсберге, через плакат.

В фотопроекте НТБ ТПУ памятные вещи из музея вуза — погоны, фляжка, планшет, штык от винтовки Мосина и др. Все эти экспонаты когда-то принадлежали политехникам, сражавшимся на войне. Есть и настоящие раритеты, например, пропуск, выданный ректору (тогда директору Томского индустриального института) Александру Акимовичу Воробьеву, разрешающий въезд и временное проживание в Москве сроком по 02 июля 1944 года.

С 24 июня лучшие работы участников можно увидеть перед фасадом Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75), а также в Инстаграме и на сайте проекта. Кроме того, выпущено специальное издание бумажных открыток.

Организаторы проекта: Академия Фотографии, Макушин Медиа Лаб. Генеральный партнер проекта: АО «Транснефть-Центральная Сибирь», партнеры - ТГУ и ТПУ.

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