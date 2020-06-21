В воскресенье в Томской области зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

21 июня 2020 / Томский Обзор

В воскресенье, 21 июня, в Томской области зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь человек выздоровели, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.



У 25 заболевших за сутки человек заболевание протекает бессимптомно, они изолированы под контролем медиков. 21 пациент имеет признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония.

За весь период в Томской области установлено 1725 случаев заболевания COVID-19, из них активных 924. Госпитализированы 498 человек, выздоровело 787, официальные данные по умершим не изменились - 14 смертей. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,46 - этот показатель по-прежнему превышает требуемые параметры по выходу региона из режима самоизоляции. Охват тестированием - 270,1 человек на 100 тыс. населения.

Наличие свободного коечного фонда - 62,3%. Напомним, что в субботу, 20 июня, пациентов начал принимать еще один респираторный госпиталь на 200 мест, развернутый на базе Томской районной больницы.

Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии. По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, это поможет разгрузить инфекционные стационары медико-санитарной части № 2 и СибГМУ и увеличить места для «сортировочной» зоны медсанчасти № 2. Работать с пациентами госпиталя будут более 130 человек, в том числе более 90 медработников. В целом коечный фонд региона сейчас составляет 1322 места.

Заболеваемость на 100 тысяч населения в Томской области составляет 154,5 человека, таким образом, регион продолжает оставаться на седьмом месте в Сибирском федеральном округе.

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