Лесовоз опрокинулся на трассе в Томской области, погиб пассажир

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 15 июня, в Томской области опрокинулся лесовоз, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.10 на 90-м километре трассы Асино-Батурино. По предварительным данным, в момент инцидент автомобиль двигался в сторону поселка Копыловка Асиновского района. В результате ДТП пассажир лесовоза погиб на месте до приезда "скорой".

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 8 (3822) 664-422.

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