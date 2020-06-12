За сутки в Томской области зарегистрировали 51 новый случай COVID-19

Томский Обзор / Фото: 12 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Тоской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 12 человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 20 человек. Всего лечение в стационарах проходят 393 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 11 человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ, четыре пациента на масочной подаче кислорода.

Таким образом, в Томской области установлено 1167 случаев заболевания COVID-19.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 60 человек.

В разрезе регионов Сибирского федерального округа статистика по заболеваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва - 619.2, Республика Хакасия - 230.0, Красноярский край - 208.7, Иркутская область - 146.6, Новосибирская область - 141.5, Алтайский край - 111.9, Томская область - 103.4, Омская область - 102.6, Республика Алтай - 96.3, Кемеровская область - 32.7. Показатель заболеваемости в Томской области соответствует 72-му месту в России и седьмому в СФО.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 1,24.

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