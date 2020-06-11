В Томской области выздоровели 28 заболевших COVID-19, коэффициент распространения инфекции снизился

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 28 человек, у которых ранее диагностировали новый коронавирус, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 99 человек.

В сообщении также уточняется, что уровень распространения инфекции составляет 1,53, что на 0,7 меньше, чем накануне. Однако коэффициент превышает норматив, установленный для первого этапа выхода из самоизоляции.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции, введенный в Томской области в марте, может быть снят после 15 июня в случае, если в регионе будут достигнуты три ключевых показателя: свободные койки для пациентов с COVID-19, охват жителей тестированием и коэффициент распространения инфекции.

Таким образом, за весь период в Томской области установлено 1 116 случаев заболевания COVID-19, из них активных 550 (390 человек госпитализированы), выздоровевших 552, умерших 14.

На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 98,8 человека, что соответствует 74-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

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