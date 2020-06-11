«Памятные вещи»: как сделать выкладку предметов для флетлея на военную тему?

11 июня 2020 / Томский Обзор

Прием работ в проект «Памятные вещи» от профессионалов уже завершился, однако любители все еще могут подать свои заявки. В проекте участвуют сибирские фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники. До 22 июня они готовят работы, посвященные их личному восприятию войны.

Для тех, кто пока только готовится принять в нем участие, во втором кейсе образовательной программы проекта дизайнер Алина Малютена на примере своей работы покажет, как сделать выкладку предметов для флетлея.

Павильон для съемок образовательных роликов проекта «Памятные вещи» предоставил Томский Политехнический Университет.

Итоговые работы профессионалов и любителей будут представлены на выставке «Памятные вещи» в июне 2020 года. Все работы участников проекта будут опубликованы в онлайн-каталоге и в Инстаграме проекта. Лучшие снимки будут отмечены специальными призами, кроме того, будет выпущено специальное издание бумажных открыток «Памятные вещи».

Организаторы проекта — Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб.

Партнеры проекта — АО «Транснефть-Центральная Сибирь», Томский политехнический университет, Томский государственный университет.

Следить за информацией о проекте можно в инстаграм-аккаунте проекта.

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