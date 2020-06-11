Режим повышенной готовности в Томской области продлили до 23 июня, но не исключено досрочное снятие ряда ограничений

11 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 11 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности до 23 июня. При этом не исключается вариант досрочного снятия ряда ограничений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В своем обращении глава региона напомнил, что для открытия заведений общепита и объектов культуры и спорта необходимы позитивные результаты по трем показателям: наличие свободного коечного фонда, охват тестированием и коэффициент распространения инфекции.

«С тестами и койками для больных с СOVID-19 у нас проблем нет, а вот распространение инфекции пока превышает норму. Это объясняется тем, что мы не только не скрываем случаев болезни, но активно их ищем. С помощью массового тестирования, с помощью эпидбюро, которое помогает санитарным врачам. И то, что на прошлой неделе мы вовремя обнаружили и локализовали крупный очаг на центральном рынке – это результат практически оперативной работы. Во многом именно этот очаг и выявленные контакты увеличили количество больных», - отметил Сергей Жвачкин.

Он уточнил, что для достижения положительных показателей по уровню распространения инфекции, необходимо, чтобы в течение четырех дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня. Только в этом случае будут открыты летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы, музеи и библиотеки, учреждения дополнительного образования.

«Роспотребнадзор уже разработал порядок работы этих учреждений. Руководители отраслей утвердили регламенты и полностью подготовили их к открытию. Но когда это произойдет, зависит от эпидобстановки, а значит, и от нас с вами», - подчеркнул губернатор.

При этом глава региона не исключил, что часть учреждений будут открыты уже на следующей неделе. При этом масочный режим, соблюдение социальной дистанции, самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, будут сняты «только в случае полной победы над эпидемией», когда появятся вакцины и лекарства.

«Жизнь продолжается. 24 июня мы с вами увидим военный Парад Победы в Москве, а уже с 25 июня начнется общероссийское голосование по поправкам Конституции, - сказал Сергей Жвачкин. - Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия сделали все, чтобы поход на избирательные участки был еще более безопасным, чем обычный поход в магазин. Голосование будет идти неделю – с 25 июня по 1 июля – с 8 утра до 8 вечера. Каждый избиратель на избирательном участке будет обеспечен бесплатной маской, перчатками и индивидуальной ручкой. Все без исключения члены избиркомов пройдут тестирование. Все, кто хочет, смогут проголосовать дома, заранее сообщив о своем желании».

Напомним, режим повышенной готовности был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. За время пандемии в Томской области зарегистрировано 1116 заболевших COVID-19.

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