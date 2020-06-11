Режим повышенной готовности в Томской области продлили до 23 июня, но не исключено досрочное снятие ряда ограничений
Сегодня, 11 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности до 23 июня. При этом не исключается вариант досрочного снятия ряда ограничений, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В своем обращении глава региона напомнил, что для открытия заведений общепита и объектов культуры и спорта необходимы позитивные результаты по трем показателям: наличие свободного коечного фонда, охват тестированием и коэффициент распространения инфекции.
«С тестами и койками для больных с СOVID-19 у нас проблем нет, а вот распространение инфекции пока превышает норму. Это объясняется тем, что мы не только не скрываем случаев болезни, но активно их ищем. С помощью массового тестирования, с помощью эпидбюро, которое помогает санитарным врачам. И то, что на прошлой неделе мы вовремя обнаружили и локализовали крупный очаг на центральном рынке – это результат практически оперативной работы. Во многом именно этот очаг и выявленные контакты увеличили количество больных», - отметил Сергей Жвачкин.
Он уточнил, что для достижения положительных показателей по уровню распространения инфекции, необходимо, чтобы в течение четырех дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня. Только в этом случае будут открыты летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы, музеи и библиотеки, учреждения дополнительного образования.
«Роспотребнадзор уже разработал порядок работы этих учреждений. Руководители отраслей утвердили регламенты и полностью подготовили их к открытию. Но когда это произойдет, зависит от эпидобстановки, а значит, и от нас с вами», - подчеркнул губернатор.
При этом глава региона не исключил, что часть учреждений будут открыты уже на следующей неделе. При этом масочный режим, соблюдение социальной дистанции, самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, будут сняты «только в случае полной победы над эпидемией», когда появятся вакцины и лекарства.
«Жизнь продолжается. 24 июня мы с вами увидим военный Парад Победы в Москве, а уже с 25 июня начнется общероссийское голосование по поправкам Конституции, - сказал Сергей Жвачкин. - Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия сделали все, чтобы поход на избирательные участки был еще более безопасным, чем обычный поход в магазин. Голосование будет идти неделю – с 25 июня по 1 июля – с 8 утра до 8 вечера. Каждый избиратель на избирательном участке будет обеспечен бесплатной маской, перчатками и индивидуальной ручкой. Все без исключения члены избиркомов пройдут тестирование. Все, кто хочет, смогут проголосовать дома, заранее сообщив о своем желании».
Напомним, режим повышенной готовности был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. За время пандемии в Томской области зарегистрировано 1116 заболевших COVID-19.