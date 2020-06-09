Вечером в Томске ограничат движение в южной части города

9 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Сегодня вечером, 9 июня, в Томске ограничат движение автомобилей в районе ул.19-й Гвардейской Дивизии, 9, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ограничение связано в связи с работами на сетях и продлится до 6.00 среды, 10 июня. Также этот участок будет перекрыт с 21.00 среды, 10 июня, до 6.00 четверга, 11 июня. На указанном участке дороги работают бригады АО «Трест «Связьстрой-6», они выполнят вынос сетей связи на объекте «Строительство транспортной развязки с ж/д Томск – Тайга на 76 км».

В это же время, до 24.00 часов 10 июня действует ограничение движения транспорта по ул. 5-ой Армии на участке от пр. Ленина до ул. Ижевской, где над устранением раскопки работает подрядчик «Томскводоканала».

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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