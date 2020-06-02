Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Во вторник, 2 июня, в Томской области выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Девять человек с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы, у 14 заболевших клинических проявлений нет, они находятся на самоизоляции под наблюдением врачей и эпидемиологов.



15 человек заразились в результате контактов с ранее заболевшими. По восьми случаям инфицирования идет эпидемиологическое расследование.



На сегодня в стационарах проходят лечение 298 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 14 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ (шесть на инвазивной вентиляции легких и один на неинвазивной), еще семь человек — на масочной подаче кислорода.



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 148 человек.



Учитывая, что количество бессимптомных больных составляет свыше 70 процентов, региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.



В Томской области зарегистрированы 739 случаев заболевания коронавирусом: 385 на лечении (298 в стационарах, 87 на самоизоляции), 340 выздоровели, 14 умерли.

По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 78-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа — на седьмом.

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