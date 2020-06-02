Нелегальную станцию перекачки углеводородов нашли в томском селе

Томский Обзор / Фото: 2 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сотрудники Томского линейного отела МВД обнаружили нелегальную станцию перекачки углеводородов в селе Мыльджино Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

«Коммерческая организация смонтировала взрывопожароопасную конструкцию на берегу реки Нюролька и осуществляла погрузочно-разгрузочные работы со сжиженным газом, не имея ни лицензии на этот вид деятельности, ни документов на право пользования земельным участком», — говорится в пресс-релизе.

В отношении организации возбуждено дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Кроме того, полицейские пресекли две попытки незаконной перевозки сжиженного газа на реке Васюган.

Так, при проверке теплохода с двумя баржами выяснилось, что в восьми цистернах объемом по 12 т каждая перевозится смесь пропана и бутана. Судно принадлежит физлицу, у которого нет документов на перевозку взрывоопасного груза, а капитан работал без трудового договора.

Полиция возбудила административное дело по ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии), теплоход арестовали до окончания административного разбирательства.

Тэги/темы: