Томичам раздадут почти 10 тыс. деревьев и кустарников для озеленения дворов

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Томичи получат почти 10 тыс. деревьев и кустарников для озеленения своих дворов осенью. Саженцы будут выданы по заявкам районных администраций. Об этом на прошедшем сегодня «круглом» столе рассказала начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова.

Как уточняет пресс-служба мэрии, планируется, что для озеленения придомовых территорий томичи получат порядка 800 лиственных деревьев, тысячу хвойников, пять тысяч декоративных кустарников и более трех тысяч сеянцев сосны. Кроме того, ежегодно администрации районов Томска обеспечивают рассадой активистов ТОСов, ТСЖ, участников конкурса «Томский дворик», которые хотят украсить цветами свои дворы, территории усадеб, балконы, клумбы и цветники, подъезды и детские площадки. Сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства приготовили морозостойкие и устойчивые к сибирскому климату растения для посадок, устойчивые к вредителям.

«Весной в Томске было решено отказаться от массовых акций озеленения из-за введения режима общей самоизоляции и аномально жаркой погоды. Основное озеленение всегда осеннее, потому что весной хуже приживаются деревья. В осенний месячник благоустройства мы устроим в Томске серию «зеленых» субботников, в том числе, подключимся к акции «Сад Памяти», — отметила Наталья Цветкова.

Подрядчики городской администрации также получат посадочный материал для озеленения общественных пространств, обновления посадок на месте старовозрастных и аварийноопасных деревьев, в частности, тополей. Им выдадут почти 7300 саженцев.

В целом, в 2020 году в Томске будет высажено более 17 тысяч деревьев и кустарников. За предыдущие три года в областном центре посадили почти 50 тысяч саженцев. В прошлом году жители также получили более 10 тысяч саженцев.

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