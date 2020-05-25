Трехлетний мальчик попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 26 мая, в Томске под колеса Renault Logan попал 3-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.00 на пр.Ленина, 1. По предварительным данным, водитель иномарки сбил ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого.

В результате происшествия мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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