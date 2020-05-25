На ремонт теплосетей Октябрьского района Томска направят более 100 млн рублей

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томска направили 102 млн рублей на реконструкцию теплосетей в Октябрьском районе. В этом году масштабные работы запланированы в мкр.Телецентр, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик департамента капитального строительства приведет в нормативное состояние коммуникации 23 многоквартирных домов в пер. Пушкина, по ул. Партизанской, Пушкина и Яковлева.

Бригады подрядчика вышли на объект в середине мая, они уже провели подготовительные работы, получили разрешение на ведение раскопок и приступили к демонтажу устаревшего оборудования. Им предстоит заменить ветхие части трубопроводов теплосетей и линий ГВС, тепловые камеры и железобетонные конструкции. Согласно проекту, продолжительность работ составляет 5 месяцев, однако, подрядчик выразил готовность завершить реконструкцию за 4 месяца. Работы, которые будут выполнены этим летом, позволят обеспечить надежное теплоснабжение домов томичей в этом районе и бесперебойную подачу энергоресурсов. Это также минимизирует риск аварийных раскопок и значительно сократит срок отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании.

Ранее, в 2018 году, аналогичные работы были проведены в Татарской слободе, на эти цели дополнительно было направлено порядка 100 млн рублей.

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