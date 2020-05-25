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На ремонт теплосетей Октябрьского района Томска направят более 100 млн рублей

ЖКХ, Томские новости, ЖКХ телецентр благоустройство деньги теплотрасса На ремонт теплосетей Октябрьского района Томска направят более 100 млн рублей

Власти Томска направили 102 млн рублей на реконструкцию теплосетей в Октябрьском районе. В этом году масштабные работы запланированы в мкр.Телецентр, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик департамента капитального строительства приведет в нормативное состояние коммуникации 23 многоквартирных домов в пер. Пушкина, по ул. Партизанской, Пушкина и Яковлева.

Бригады подрядчика вышли на объект в середине мая, они уже провели подготовительные работы, получили разрешение на ведение раскопок и приступили к демонтажу устаревшего оборудования. Им предстоит заменить ветхие части трубопроводов теплосетей и линий ГВС, тепловые камеры и железобетонные конструкции. Согласно проекту, продолжительность работ составляет 5 месяцев, однако, подрядчик выразил готовность завершить реконструкцию за 4 месяца. Работы, которые будут выполнены этим летом, позволят обеспечить надежное теплоснабжение домов томичей в этом районе и бесперебойную подачу энергоресурсов. Это также минимизирует риск аварийных раскопок и значительно сократит срок отключения горячей воды во время летней ремонтной кампании.

Ранее, в 2018 году, аналогичные работы были проведены в Татарской слободе, на эти цели дополнительно было направлено порядка 100 млн рублей.

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