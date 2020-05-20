В Северске под колеса иномарки попал 5-летний мальчик

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 20 мая, в Северске под колеса Volkswagen Polo попал 5-летний мальчик, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 17.15 во дворе дома на ул.Солнечной, 18. По предварительным данным, в момент ДТП ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

В результате происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

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