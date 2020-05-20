«Газпромнефть-Восток» поддержал томских врачей в борьбе с COVID-19

20 мая 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» оказал помощь Медико-санитарной части №2 Томска, в которой находится госпиталь для пациентов с COVID-19. Предприятие выделило средства для закупки оборудования, мебели и средств индивидуальной медицинской защиты для врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

Благодаря поддержке «Газпромнефть-Востока» в Медико-санитарную часть №2, в которой развернут стационар для приема томичей с коронавирусной инфекцией, поступят специальное медицинское оборудование для отделений реанимации и интенсивной терапии, прикроватные мониторы, инфузионные насосы и пульсоксиметры. Для защиты врачей, ежедневно работающих с пациентами с коронавирусом, закупаются комбинезоны и респираторы высокого класса защиты.

Помощь оказана в рамках благотворительной деятельности совместного предприятия. Акционеры поддержали решение о выделении средств на приобретение оборудования, необходимого для организации эффективного лечения больных коронавирусом.

«Томская медико-санитарная часть №2 стоит на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией в нашем регионе. В настоящий момент еще не существует лекарственных препаратов и вакцин для лечения опасного заболевания, и большим подспорьем для врачей может стать передовое медицинское оборудование, применение которого будет эффективно при оказании помощи пациентам. Оснащение средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве также крайне важно, потому что это один из барьеров на пути распространения коронавируса и защиты медиков», – сказал Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

«Наша медсанчасть стала респираторным госпиталем, куда поступают больные с коронавирусной инфекцией. В сложившейся ситуации важен не только опыт и профессионализм медиков нашей медсанчасти, но и наличие качественного оборудования, функциональной специальной мебели, средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер. Средства на покупку всех этих необходимых вещей переданы нам в рамках благотворительной помощи от «Газпромнефть-Востока». Уверен, это поможет нам в нашей ежедневной работе», – отметил главврач МСЧ №2 Алексей Михленко.

Отметим, что ранее «Газпром нефть» передала для врачей больниц и поликлиник Томской области в общей сложности почти 160 тысяч средств медицинской защиты. Среди них - маски для лица, респираторы, очки, костюмы химической защиты, антисептики, перчатки. Гуманитарный груз поступил в томскую Медико-санитарную часть №2 и городскую больницу города Стрежевой.

«Газпромнефть-Восток» – совместное предприятие «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций. «Газпром нефть» владеет 51 % акций в капитале совместного предприятия, а Mubadala Petroleum и РФПИ принадлежат 44 % и 5 % соответственно.

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