Томичи смогут заказать книги из Научки ТГУ с доставкой на дом

Научная библиотека Томского госуниверситета запустила сервис по доставке книг на дом по заявкам читателей. Книги выдают на читательский билет удаленно, курьеры привозят их по указанному в запросе адресу в Томске по вторникам и пятницам, сообщает пресс-служба вуза.

Первая доставка состоялась 15 мая: это были учебное пособие по лесному хозяйству Томской области, хрестоматия по зарубежной литературе XIX века, произведения Оноре де Бальзака и исследования по его творчеству, а также исследования по творчеству Чернышевского.

Идею доставки книг на дом подали во время онлайн-встречи с ректором вуза 30 апреля студенты-филологи Сарварбек Ганижонов и Мария Шемякина. За несколько дней сотрудники Научной библиотеки спланировали организацию такого процесса. Они связались со Студенческой биржей труда UniProfi, и через биржу были найдены курьеры, которые теперь дважды в неделю доставляют книги из библиотеки по адресам.

– Первый запрос на доставку пришел как раз от того студента, который задавал про нее вопрос ректору, – он заказал сразу пять книг. И еще одну книгу попросил доставить другой студент. Вторая доставка книг состоялась 19 мая. Сервис оказался востребованным – число заявок, пришедших в библиотеку, возросло. На этот раз от студентов поступили запросы на 18 книг от девяти человек. Это издания «Основы оптики», «Неологизмы в русском языке», «Три трактата об ораторском искусстве», «Исторический роман Вальтера Скотта» и другая литература, необходимая студентам для учебы, – рассказывает и.о. заведующего отделом обслуживания НБ ТГУ Андрей Кузьмин.

Курьеры, которые доставляют книги из библиотеки и обратно, снабжены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Обработка книг перед тем, как их передадут читателям, не требуется. Зато после того, как книги возвращаются в библиотеку – как и все издания, которые в период пандемии сдают обладатели абонементов, они попадают на карантин.

– Карантин длится несколько дней, чтобы потенциально присутствующий вирус успел погибнуть. Этот период книги проводят в закрытых коробках с пометкой, когда они были переданы. После карантина книги возвращаются на полку – обработка какими-то специальными средствами не требуется. Такие меры сейчас принимаются в библиотеках России и мира, – отмечает Андрей Кузьмин.

Узнать подробно о том, как заказать книгу на дом, можно здесь.

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