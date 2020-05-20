Томская область предоставит муниципалитетам более 550 млн рублей на ремонт дорог

20 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В 2020 году бюджет Томской области направит более 550 млн рублей на ремонт дорог в муниципальных образованиях в рамках региональной программы «Дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В дорожно-строительный сезон-2020 в 20 муниципалитетах Томской области по губернаторской программе планируется привести в нормативное состояние 71,6 км местных дорог. Все объекты ремонта были выбраны органами местного самоуправления на основе обследования состояния автодорог, а также с учетом мнения населения в ходе общественных обсуждений.

Девять муниципалитетов уже заключили контракты по всем объектам — это Асиновский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский и Шегарский районы, а также города Томск, Стрежевой, Кедровый и ЗАТО Северск.

В ходе ремонтной кампании особое внимание будет направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. Одной из приоритетных задач программы является приведение в нормативное состояние пешеходных переходов. Также муниципалитеты вместе с дорожным покрытием отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары, установят и заменят дорожные знаки и пешеходные ограждения.

«Перед муниципалитетами стоит задача отремонтировать дороги не только в срок, но и с должным качеством. Качество дорожно-ремонтных работ на всех этапах будут традиционно контролировать органы государственной власти и местного самоуправления с участием специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета, общественности и СМИ», — отметил сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он напомнил, что по поручению губернатора во время ремонтной кампании юридическим и физическим лицам предоставлена возможность подать заявки на асфальтирование по себестоимости подходов и подъездов к жилым домам, магазинам, парикмахерским, пекарням, автомастерским и прочим объектам социальной сферы.

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