Еще восемь заболевших коронавирусом в Томской области выздоровели

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2020 // Фото: pixabay.com

Во вторник, 19 мая, в Томской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление восьми человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Девять пациентов госпитализированы с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, двое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, один – в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева. У четверых симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Два случая – привозные из Новосибирска, у четырех пациентов источник заражения пока не установлен, причина остальных заражений – контакты с ранее заболевшими.

На сегодня лечение в стационарах проходят 140 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 10 человек: четверо на масочной подаче кислорода, шестеро на инвазивной вентиляции легких.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 221 человек.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилам первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 122 выздоровели, четверо умерли.

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