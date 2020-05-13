В Томске высаживают ландшафтные розы и декоративные многолетники

Томский Обзор / Фото: 13 мая 2020 // Фото: pixabay.com

На томских клумбах начали высаживать декоративные «многолетниками». Во вторник ландшафтные розы высаживали в Губернаторском квартале, сегодня во второй половине дня у роддома № 1 по пр. Ленина высадят флоксы, сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время бригады «Зеленстроя» выйдут на ул. Рабочую, в сквер по пр. Фрунзе, 65, Кедровый сквер на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейской, Театральный сквер, Сквер студенческих отрядов. Здесь будут высаживать рудбекию, пестролистную сныть и цветочную смесь. На Новособорной площади дополнят посадки ландышей, хосты и гейхеры.

Сегодня на томских клумбах уже расцвели почти 80 тысяч ярких тюльпанов. Улицы города украсили такие сорта как Esta Bonita, Guus papendr, Tom Pouce, Renegade, Strong Gold и др. Впервые на городских клумбах расцвел редкий сорт Tom Pouce. Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства ежедневно ухаживает за городскими цветниками – поливает с комплексом минеральных удобрений, пропалывает сорняки, рыхлит и мульчирует почву.

В 2020 году томские цветники также украсят сальвия, бархатцы, хоста, кохия, циния, можжевельник, флоксы, вербена, ландыши, петуния, бегония, эшольция, цинерария и другие декоративные растения.

Фото: admin.tomsk.ru

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