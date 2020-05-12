В Томске временно закрыли пивную, в которой, несмотря на ограничения, собирались посетители

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске судебные приставы закрыли магазин разливных напитков на пр.Мира, 35а, где посетители употребляли пиво, несмотря на запреты, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

С иском в суд обратилось региональное Управление Роспотребнадзора. Во время рейда совместно с сотрудниками полиции инспекторы выявили нарушение санитарных правил, введенных из-за угрозы распространений новой коронавирусной инфекции: магазин-бар принимал посетителей, которые покупали пиво и пили его за столиками здесь же.

В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего законодательство, был составлен административный протокол. Ленинский районный суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности заведения на 30 суток.

Поскольку решение о запрете деятельности подлежит немедленному исполнению, сотрудники отдела судебных приставов незамедлительно выехали в магазин и в присутствии доверенного лица предпринимателя опечатали помещение. В целях недопущения возобновления торговли судебные приставы проверяют исполнение судебного решения ежедневно, включая праздничные дни.

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