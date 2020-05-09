За сутки в Томской области выздоровели восемь человек с коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 9 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В субботу, 9 мая, в Томской области зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронвирусной инфекцией. Восемь человек выздоровели, сообщает пресс-служба администрации региона.

Восемь заболевших госпитализированы с симптомами ОРВИ в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Еще у семи симптомов заболевания нет, они находятся под наблюдением в домашних условиях.



Установлены источники заболевания: один домашний очаг - коронавирус подтвержден в семье, один привозной случай из Москвы, еще один очаг – медицинское учреждение. За сутки в одной из клиник томского НИИ выявлено заболевание у 11 человек из числа медицинских работников и пациентов.



Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, два отделения клиники закрыты на карантин, проведена заключительная дезинфекция помещений.



«Первый случай заражения был зафиксирован 22 апреля. У пациента через четыре дня после плановой госпитализации поднялась температура, появились признаки ОРВИ. Он был перемещен в респираторный госпиталь, где подтвержден диагноз COVID-19. Контактные с ним медработники и пациенты были взяты под эпидемиологическое наблюдение. На сегодняшний день в данной цепочке установлены заболевания у 19 человек», - прокомментировал Иван Деев.



Он отметил, что эпидемиологическое расследование продолжается, также проводится внутренняя проверка на предмет соблюдения мер безопасности в период эпидемической ситуации сотрудниками медицинского учреждения.



На кислородной поддержке в МСЧ № 2 по-прежнему семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 230 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.



За сутки взято на исследование 1451 ПЦР-тест, всего с начала тестирования проведено 26 675 исследований.

Тэги/темы: