Производство медицинских масок планируется запустить к июню на базе бывшей томской спичечной фабрики

8 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

ООО «Защита» до конца мая планирует запустить в Томске производство медицинских масок на территории бывшей спичечной фабрики «Сибирь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замдиректора компании Павла Новикова.

По его словам, ООО приобрело две линии по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Производительность оборудования составляет 8 млн масок в месяц.

«В проект уже вложено 60 млн рублей, и это — не предел. Производство планируем начать в конце мая. В настоящее время завершаем процесс получения разрешительной документации в Росздравнадзоре», — сказал Новиков.

Он отметил, что компания создаст 16 рабочих мест, при этом производство будет максимально автоматизировано.

«Розничная стоимость одной маски составит около 20 рублей с НДС. Прежде всего мы ориентированы на Томскую область, а уже далее — на другие субъекты РФ», — добавил замдиректора.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Защита» зарегистрировано в Томске в 2017 году. Основным видом деятельности является производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды. Бенифициаром ООО является Владимир Моченов.

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