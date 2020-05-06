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У асиновского техникума новый директор

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Новым директором Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса назначен Владимир Репин, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Владимир Репин родился в 1965 году. Высшее образование получил в Омском государственном ветеринарном институте (по специальности «ветеринария») и Томском государственном педагогическом университете по профилю «управление в сфере образования». 27 лет работает на руководящих должностях, с сентября 2015 года – в Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса в должности заместителя директора.

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