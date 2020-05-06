Три сельхозпредприятия завершили посевную в Томской области

6 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Сельхозпредприятия «Колос», «Колпаков» и фермерское хозяйство Анатолия Неумержицкого первыми закончили весенне-полевые работы в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Механизаторы ООО «Колос» засеяли на полях Кожевниковского района 600 га пшеницы и 400 га ячменя, ООО «Колпаков» — 200 га пшеницы в Томском районе, глава КФХ Анатолий Неумержицкий — по 40 га пшеницы и овса в Асиновском районе.

Всего на сегодняшний день, 6 мая, аграрии Томской области посеяли 34 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур — это 23,2% от плана. В частности, в Кожевниковском районе засеяно 13,9 тыс. га, в Зырянском — 9,2, Томском — 4,7, Кривошеинском — 1,4, Шегарском и Асиновском районах — по 2 тыс. га, а также 475 га — в Первомайском районе.

Посевную кампанию ведут 103 сельхозпредприятия региона.

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