Двое погибли в аварии в ДТП в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 мая 2020 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Минувшим утром, 3 мая, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 4.50 на 8 километре трассы Асино-Нижние Соколы. По предварительным данным, 35-летний водитель Lexus выбрал неправильную скорость движения, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погибли водитель иномарки и 20-летняя девушка-пассажир. Еще одна пассажирка с травмами доставлена в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Тэги/темы: