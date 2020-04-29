Режим самоизоляции в Томской области продлен до 11 мая

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Глава регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий режим самоизоляции до 11 мая, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В очередном обращении к жителям Томской области сегодня, 29 апреля, глава региона подчеркнул, что до 12 мая в регионе сохраняются все предусмотренные режимом самоизоляции ограничения.

«Одновременно мы готовим порядок работы ранее закрытых отраслей — образования, культуры, спорта, общепита и ряда других. Их открытие возможно по графику, начиная с 12 мая, но будет зависеть от состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в Томской области», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

«Благодаря жестким (но все-таки не жестоким) мерам власти, благодаря труду тысяч медицинских работников, сотрудников Роспотребнадзора, УВД, Росгвардии и других силовых ведомств, Томская область стойко переживает эпидемию, — отметил губернатор. — Все эти недели мы входим в число самых благополучных субъектов Российской Федерации. И, конечно, это не случайность, а система, это результат кропотливого труда тысяч людей».

Глава региона рассказал о последних решениях штаба, связанных с ограничениями на передвижения между регионами, сменой уведомительного характера декларации о возобновлении деятельности предприятий на обязательный, напомнил об ответственности, которая грозит нарушителям режима самоизоляции. При этом Сергей Жвачкин подчеркнул, что в регионе не будут введены QR-пропуска.

Накануне майских праздников губернатор обратился к жителям региона с просьбой соблюдать установленные правила.

«Если ситуация останется позитивной, если мы будем проявлять терпение и самодисциплину, если будем слушать и слышать друг друга — в этом случае мы вернёмся к привычной жизни уже совсем скоро», отметил он.

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