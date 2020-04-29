Томичей приглашают принять участие в акции «Голоса Победы»

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2020 // Фото: tomskmuseum.ru

В Томском областном краеведческом музее им. М.Б. Шатилова проходит акция «Голоса Победы», посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции томичам предлагают выложить на своих страничках в социальных сетях короткое видео с рассказом о своих близких — свидетелях войны: фронтовиках, тружениках тыла и детях войны.

Для того, чтобы принять участие необходимо записать аудио или видео файл с историей о близком человеке, жившем во время войны. Рассказать кем вам приходится этот человек, как его зовут, кем он был во время Великой Отечественной войны, сколько ему было лет и когда закончилась война. А также вспомнить яркий эпизод из его жизни. Общее время записи около 1 минуты.

Записанный файл необходимо наложить на фото героя в любом доступном приложении или выслать на golospobedy@tomskmuseum.ru. Музейные специалисты помогут в создании конечного видео файла. Заявки на обработку файлов принимаются до 7 мая.

Готовый видеоролик с хештегами #ГолосаПобеды #Томск необходимо будет разместить на своей странице в социальных сетях 9 мая.

Акцию «Голоса Победы» уже поддержали многие общественные деятели, представители шоу-бизнеса, а также ветеранские организации Томской и соседних областей.

Подробную информацию можно узнать на сайте музея.

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