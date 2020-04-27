Вышедшая из берегов река отрезала от большой земли поселок в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Воды реки Кассайга подтопили участок единственной автомобильной дороги, которая ведет к поселку Катайга Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу Верхнекетского района Светлану Альсевич.

«Со стороны Катайги Кассайга вышла из берегов, пошла через дорогу, нашла новое русло. Это единственная дорога в поселок», — сказала Альсевич.

По ее словам, в населенном пункте заранее сформировали запасы продовольствия, медикаментов и ГСМ, в случае необходимости в поселок сможет вылететь санавиация.

Альсевич добавила, что паромная переправа через реку Кеть, по которой можно будет попасть в Катайгу, начнет работать с 3 мая.

В Катайге проживают порядка 900 человек.

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