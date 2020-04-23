Пятеро из девяти вновь заболевших коронавирусом в Томской области находятся на самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 23 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области двое из девяти заболевших коронавирусом за последние сутки находятся в инфекционном отделении городской больницы №3, двое в респираторном госпитале, развернутом в медсанчасти №2. Пятеро — на самоизоляции.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, «привозных» случаев заболевания не зарегистрировано. Восемь заболевших — контактные с инфицированными ранее, источник заболевания еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.

«У тех, кто находится на самоизоляции, симптомов болезни нет, их состояние удовлетворительное. Два пациента, госпитализированные в больницу № 3, имеют признаки ОРВИ. Еще у двух пневмония, они находятся на лечении в МСЧ № 2, один из них подключен к ИВЛ», — прокомментировал состояние заболевших заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Всего к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, полиорганная недостаточность, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого — близко к критичному, он в группе риска по возрасту.

Как уточнил Иван Деев, среди заболевших коронавирусной инфекцией девять человек относятся к группе риска по возрасту (старше 60 лет), средний возраст заболевших — 43 года.

За сутки в Томской области взято на исследование 968 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 12 500 исследований.

В Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.

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