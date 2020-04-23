Власти Томской области не планируют в ближайшее время введение электронных пропусков

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ближайшее время власти Томской области не планируют внедрять цифровые пропуска для передвижения. Об этом на ежедневном брифинге сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не настолько острая, чтобы оперативно вводить электронные пропуска. Мы изучаем этот вопрос», - отметил Иван Деев.

Напомним, по итогам совещания в Минкомсвязи России с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.



В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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