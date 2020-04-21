В Томске до субботы перекроют участок ул. Елизаровых

21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра вечером, 22 апреля, в Томске будет временно перекрыт участок ул. Елизаровых от пр. Кирова до ул. Артема, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 21.00 среды, до 12.00 субботы, 25 апреля. В это время бригады АО «Томск РТС» будут выполнять плановые работы по замене строительной части и трубопровода на двух участках тепломагистрали № 4.

В сообщении также отмечается, что в благоустроительный сезон на этой улице будет проходить масштабный ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке от ул.Шевченко до пл.Транспортной заменят асфальтовое покрытие на всю ширину проезжей части, обновят бордюрный камень, обустроят пешеходные переходы и нанесут разметку.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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