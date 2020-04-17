Ледоход на Оби в Томской области приближается к Александровскому району

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Кромка ледостава на Оби находится между поселками Усть-Тым и Вертикос Каргасокского района. За сутки река вскрылась на протяжении 81 километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В районе села Победа Шегарского района уровень воды за сутки повысился на 34 см и составляет 547 см при опасной отметке 800 см. В районе села Никольское Кривошеинского района уровень воды повысился на 5 см и составляет 746 см при опасной отметке 1030 см. У села Молчаново уровень воды повысился на 4 см и составляет 641 см при опасной отметке 910 см. У Колпашево уровень воды повысился на 2 см и составляет 682 см при опасной отметке 890 см. В районе села Каргасок уровень воды повысился на 128 см и составляет 864 см при опасной отметке 1100 см. В районе села Александровское уровень воды повысился на 30 см и составляет 351 см при опасной отметке 1030 см.

На Томи уровень воды повысился: в районе Лагерного сада на 23 см - до 339 см при опасной отметке в 890 см, в районе Речного вокзала на 24 см - до 334 см при опасной отметке в 780 см.

На реке Чулым кромка ледостава находится в районе села Суйга Молчановского района, за сутки пройдено 47 километров.

В сообщении отмечается, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровни воды на всех гидропостах ниже опасных отметок, подтопленных населенных пунктов нет.

Томичей призывают быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

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