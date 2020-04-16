В офис нельзя карантин

16 апреля 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

Большая часть томских предприятий уже столкнулась с необходимостью в сжатые сроки перейти на формат удаленной работы, а другим это еще только предстоит…

Однако кризисы не зря называют временем новых возможностей – эксперты считают, что сохранить свои позиции на изменившемся рынке смогут, в первую очередь, те компании, которые уже освоили или готовы освоить цифровые сервисы. О том, как остаться на связи с сотрудниками, эффективно выстроить удаленную работу и снизить текущие издержки без потерь для бизнеса, рассказывает директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

— Многие руководители, вынужденные перевести сотрудников на «удаленку», испытали настоящую панику – непонятно, как в таких условиях организовать рабочий процесс, насколько продуктивно будут работать сотрудники.

—Паниковать точно не стоит. Помните, что мы живем в XXI веке. Существует множество современных решений для бесперебойной удаленной работы сотрудников, которые доступны при наличии качественной связи внутри организации. В МТС сейчас значительная часть сотрудников работает на «удаленке», и это вообще не повлияло на рабочий процесс. Да, отменились личные встречи с клиентами и подрядчиками. Они перенеслись в онлайн – мы проводим видеоконференции по скайпу, общаемся с помощью мессенджеров, созваниваемся обычными звонками. (Кстати, последние несколько недель в Томской области нагрузка на сеть приближается к новогодним значениям, и мы с ней успешно справляемся!). Телефон приходится заряжать по два-три раза в день! Но от этого работа компании не стала менее эффективной – я знаю об этом по своему опыту.

— Насколько эффективным будет сотрудник, если он не находится в офисе 8 часов в день?

— На самом деле, дома можно быть вполне продуктивным, а в офисе имитировать бурную деятельность с нулевым результатом. В этом вопросе важны две вещи. Первая - правильный настрой сотрудников. Важно понять, что это не каникулы или отпуск, а такая же работа, как и раньше, просто удаленная. Вторая: технологии. Благодаря облачным технологиям даже в компаниях с сотнями сотрудников возможно оптимально настроить удалённый рабочий процесс. Главное, чтобы у персонала был постоянный доступ к интернету, а выполнять обязанности можно с любого устройства: ПК, ноутбука, планшета и даже смартфона. Самый удобный вариант — виртуальное рабочее место: с какого бы устройства сотрудник ни подключился, у него будет доступ ко всем рабочим файлам и сервисам и даже вкладки в браузере сохранятся, и можно в любой момент продолжить работу ровно с того места, где остановился. Мы видим спрос на эти услуги со стороны своих клиентов и, я уверена, что он будет только расти. Поскольку это действительно удобно и эргономично.

— А как в данном случае решается вопрос безопасности? Многие привыкли хранить данные на собственных серверах, стоящих в соседнем кабинете.

— Собственное «железо» не гарантирует стопроцентной безопасности: в здании может случиться пожар, затопление, отключение электричества, или вас могут атаковать хакеры. Облако от таких проблем полностью защищено. Собственно, для тех, кто раздумывает над возможностью попробовать облако и понять, подходит ли оно ему, мы ввели сейчас бесплатный пробный период — в ближайшее время можно будет пользоваться сервисом Диск #СloudМТS бесплатно. Более сложные сервисы мы подключаем сейчас в максимально короткие сроки, чтобы вы и ваши сотрудники могли как можно скорее начать полноценную работу в удалённом режиме.

— Как в связи со сложившейся ситуацией в целом изменился спрос на услуги для бизнеса? Ощущаете ли вы резкие перемены?

- Скорее, мы можем говорить о некотором смещении акцентов в запросах клиентов. И это понятно. Кому-то необходимы облачные сервисы и организация удаленных рабочих мест – такой запрос мы отрабатываем очень оперативно, в течение пары дней организуя все необходимое для полноценной дистанционной работы. Так, например, мы видим, что за последний месяц подключение сервисов #CloudMTS для организации удаленной работы выросло в два раза. В качестве примера могу привести крупного томского ритейлера, который, воспользовавшись сервисом #CloudMTS, увеличил объемы вычислительных ресурсов для поддержки и разработки своих онлайн-сервисов. Эти ресурсы выделены в нескольких дата-центрах, находящихся на территории РФ.

А кому-то для удаленной работы достаточно модема (в марте их было продано в пять раз больше, чем в феврале). В два раза чаще к нам стали обращаться за услугой по предоставлению многоканального номера 8-800 для приема звонков от клиентов – ведь если раньше клиенты чаще обращались лично, то теперь чаще звонят и заказывают доставку.

Кроме того, сейчас, как вы, наверное, сами видите, идет резкий рост спроса на услуги доставки, курьерские службы, а у них своя задача – мониторинг сотрудников. В МТС есть сервис по управлению разъездными сотрудниками. Он даёт возможность в режиме онлайн на карте видеть свой персонал, загрузку штата и статус выполнения поручения. Такие отчёты объективны, а подделать их практически невозможно, так что все разъездные сотрудники, даже если их пара сотен, будут в единой и прозрачной для вас системе координат. Вы будете в курсе, кто где находится, что делает, каков статус выполнения каждой задачи. В течение 14 дней все новые пользователи сервиса МТС по мониторингу сотрудников смогут применять его в своей работе бесплатно.

— Как вы сейчас ведете работу и документооборот с уже существующими клиентами, работает ли офис?

— Корпоративные клиенты, как и ранее, могут обратиться в наш офис, расположенный по адресу ул. Карла Маркса, д.16. Тем не менее, мы все же призываем клиентов максимально пользоваться дистанционными сервисами и инструкцией по управлению услугами онлайн. Если не знаете, как это сделать — позвоните в контактный центр по номеру 0990.

— Бытует мнение, что после окончания пандемии, люди не захотят возвращаться в офисы, а компании поддержат эту идею…

— С большой долей вероятности можно сказать, что все так и будет, во всяком случае, частичная работа удаленно вполне возможна, к примеру – один день из пяти, который нужно посвятить спокойной и вдумчивой работе – например, заведению документов в системе, подготовке отчетности. С тем количеством цифровых инструментов для работы, которое есть сейчас, такой формат работы может и должен быть эффективным. И последние недели это доказали.

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