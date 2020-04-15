В Томской области ледоход на Оби дошел до Парабели

15 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За сутки ледоход на Оби прошел 203 километров. Кромка ледостава находится в районе села Парабель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В районе села Победа Шегарского района уровень воды за сутки повысился на 26 см и составляет 497 см при опасной отметке 800 см. В районе села Никольское Кривошеинского района уровень воды понизился на 42 см и составляет 747 см при опасной отметке 1030 см. У села Молчаново уровень воды повысился на 8 см и составляет 638 см при опасной отметке 910 см. У Колпашево уровень воды повысился на 145 см и составляет 706 см при опасной отметке 890 см. В районе села Каргасок уровень воды повысился на 39 см и составляет 576 см при опасной отметке 1100 см. У Александровского уровень воды повысился на 18 см и составляет 300 см при опасной отметке 1030 см.

Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки понизился на 5 см и составляет 314 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала понизился на 15 см и составляет 309 см при опасной отметке 780 см.

На реке Чулым кромка ледостава находится в районе села Батурино Асиновского района (за сутки пройдено 34 км). Уровни воды на гидропостах в Тегульдете, Зырянском, Батурино ниже опасных отметок более чем на 3 метра.

В сообщении уточняется, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной, подтопленных населенных пунктов нет. Томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

Тэги/темы: